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Президент Бразилии Болсонару нашел у себя симптомы коронавируса

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Фото: Global Look Press/Francisco Stuckert/Keystone Press Agency
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Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил все запланированные встречи из-за симптомов коронавирусной инфекции.

«Болсонару, которому исполнилось 65 лет в марте, рассказал, что у него температура 38°C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин. Из-за симптомов встречи президента на текущую неделю отменены», — говорится сообщении CNN Brasil от 6 июля.

Отмечается, что Болсонару уже сдал тест на коронавирус SARS-CoV-2, результаты будут известны в ближайшее время. Кроме того, президент Бразилии сделал магнитно-резонансную томографию, которая не выявила у него проблем с легкими.

В конце марта Бросонару заявил, что не боится коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer на вторник, 7 июля, в Бразилии выявлено свыше 1,6 млн заболевших COVID-19, скончались более 65,8 тыс. человек.

3 июля коронавирусную инфекцию выявили у министра иностранных дел Пакистана Шах Мехмуда Куреши. По словам чиновника, он продолжит выполнять свои обязанности из дома.

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