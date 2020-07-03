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Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Коронавирусную инфекцию выявили у министра иностранных дел Пакистана Шах Мехмуда Куреши. Об этом он сообщил в пятницу, 3 июля, на своей странице в Twitter.

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«Сегодня днем я почувствовал небольшую температуру и немедленно самоизолировался дома. К настоящему моменту тест на COVID-19 показал положительный результат», — сообщил глава МИДа.

По словам Куреши, он продолжит выполнять свои обязанности из дома, передает RT.

Ранее в этот же день первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что выздоровел после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо, передает НСН. Он отметил, что многие мировые лидеры, среди которых российский президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин, оказали ему моральную поддержку.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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