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Бразильские журналисты заявили о намерении подать в суд на президента страны

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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Бразильская ассоциация прессы (ABI) сообщила, что подаст в суд на президента страны Жаира Болсонару, поскольку тот подверг риску журналистов на конференции, в ходе которой сообщил о своем заражении коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в опубликованном 7 июля заявлении ассоциации.

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Ранее в этот день Болсонару объявил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат. Он пришел на мероприятие в защитной маске, однако позже снял ее, чтобы продемонстрировать репортерам хорошее самочувствие, а также не соблюдал социальную дистанцию.

«Несмотря на то что президент Жаир Болсонару знал, что заражен COVID-19, он продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — заявили в ABI.

Журналисты обвинили 65-летнего бразильского лидера в нарушении двух статей уголовного кодекса страны из-за «нарушения рекомендованного врачами режима изоляции». Наказание по ним составляет штраф и даже тюремное заключение.

В начале пандемии Болсонару называл коронавирусную инфекцию небольшим гриппом и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии.

По данным Worldometer на 8 июля, в Бразилии зафиксировано более 1,67 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 66,8 тыс. пациентов скончались. Страна находится на втором месте в мире по выявленным случаям и жертвам заболевания.

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