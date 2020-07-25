Россия нашла способ отказаться от сверхтяжелых ракет при полете на Луну

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Предлагается доставлять космонавтов на Луну и околоземную орбитальную станцию с помощью многоразового пилотируемого корабля без использования сверхтяжелых ракет-носителей и аэродинамического торможения.

Уточняется, что для высадки экипажа на спутник Земли и возвращения обратно потребуются одна ракета «Союз-2.1а» и три разрабатываемые ракеты тяжелого класса «Ангара-А5В».

Первая «Ангара» запустит модель дозаправки на Луну. Космонавты на ракете «Союз-2.1а», несущей корабль «Союз-МС», будут доставлены на МКС или другую станцию на орбите, где пересядут в лунный многоразовый корабль.

Затем вторая «Ангара» доставит разгонный блок и корабль-заправщик.

После этого прибывший на Луну многоразовый корабль совершит дозаправку и на окололунной орбите состыкуется с кораблем-заправщиком для перекачки топлива и отправки к Земле.

Далее корабль-заправщик сводится с орбиты и падает на Луну, а лунный многоразовый взлетно-посадочный комплекс летит к Земле.

При этом по дороге корабль стыкуется с запущенным третьей «Ангарой» кораблем-заправщиком и с МКС, после чего экипаж возвращается в корабль «Союз-МС» и отправляется на Землю.

«Предлагаемый способ управления с размещением в составе околоземной орбитальной станции специального многоразового пилотируемого корабля… позволит создать транспортную космическую систему с существенно меньшими расходами на ее разработку, производство», — цитирует 25 июля описание патента «РИА Новости».

Ранее стало известно, что «Роскосмос» разрабатывает сверхтяжелую ракету «Енисей», которая способна доставить до 100 т груза на околоземную орбиту и 27 т на Луну.

Также ракета должна использоваться для запуска пилотируемого корабля «Орел» массой 20 т. Предполагается, что «Орел» облетит спутник Земли в 2029 году, а в 2030-м на лунную поверхность высадятся космонавты.

23 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли Россия, скорее всего, будет вести вместе с Китаем.