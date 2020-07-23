Рогозин предположил совместное с Китаем освоение Луны

Освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли Россия, скорее всего, будет вестись вместе с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 23 июля.

«Недавно мы с ним (руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь. — Ред.) договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем — Россия и Китай», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Глава корпорации добавил, что никто не застрахован от аварий и, несмотря на то что у Китая было несколько аварий при запусках космических кораблей в этом году, китайские коллеги продолжают работать, и учитывать мнения «диванных» экспертов о конце китайской космонавтике не стоит.

«Я уверен, что мы продемонстрируем, что российская ракетно-космическая промышленность начала переход на совершенно новую технику. Это ракета «Ангара» семейства модульных ракет, ракета «Союз-5» — это открытая дорога к ракете сверхтяжелого класса, которая нам даст возможность двигаться за пределы магнитного поля Земли в дальний космос, к Марсу и так далее», — заключил он.

Ранее в этот день сообщалось о новом скоростном рекорде полета транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» к Международной космической станции — время полета к МКС составило 3 часа 18 минут 35 секунд. Предыдущий рекорд установил грузовой корабль «Прогресс МС-14» в апреле 2020 года — он летел до станции 3 часа 20 минут.