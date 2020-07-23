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«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
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«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Время полета составило 03:18:35», — сообщили в госкопорации.

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Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в апреле 2020 года, он летел до станции 3 часа 20 минут.

На борту корабля находится 2,6 т грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, баллоны с кислородом и другой груз, необходимый для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Подготовка к пуску проходила на фоне новой вспышки коронавируса в городе Байконуре, куда прибыли самолеты «Роскосмоса» с врачами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, оборудованием и медикаментами.

Ранее в этот день с космодрома Байконур была запущена к МКС ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Отмечалось, что это пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

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