Ракету «Союз-2.1а» со «сверхбыстрым» грузовым кораблем запустили с Байконура

Специалисты Роскосмоса на космодроме Байконур 23 июля запустили к МКС ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15».

Стыковка с Международной космической станцией (VRC) произойдет ориентировочно через 3 часа 20 минут. Корабль доставит запасы топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Это будет пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

В разговоре с «РИА Новости» заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что космонавты кроме традиционных пищевых рационов получат компоты из яблок, груш и слив, клубничный джем. Кроме того, «Прогресс» доставит традиционный набор свежих фруктов и овощей.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, и американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

В декабре прошлого года «Роскосмос» сообщил о планах провести эксперимент в 2020 году по одновитковой схеме полета космических кораблей к станции. Если все пройдет успешно, то полет до МКС будет составлять всего два часа.