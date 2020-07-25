Бит или не бит: в Москве стартует Beat Film Festival

Одиозные фигуры современной культуры, политические скандалы, маргиналы-одиночки — Beat Film Festival, как всегда, делает ставку на привлечение молодого и активного зрителя. Фестиваль начнется 1 августа, когда откроются после карантина московские кинозалы, и будет идти до 14 августа, параллельно демонстрируя большую часть своих фильмов онлайн. «Известия» выбрали из объемной программы ивента пять картин, которые точно нельзя пропустить.

«Говорит Трумен Капоте» (Эбс Бёрноу)

Одна из главных проблем Трумена Капоте заключалась в том, что он как личность был интереснее всего, что в итоге успел сделать. Никто не отрицает ни того, что писатель открыл «новую журналистику», ни того, что его «Хладнокровное убийство» стало краеугольным камнем культуры 60-х годов. Кроме того, это ведь он написал «Завтрак у Тиффани». Но стоит честно признать: Капоте слишком многого не успел, а умер он рано, не дожив до 60 лет. Картина Бёрноу — впечатляющий массив свидетельств о Капоте: фото, видео, текстов. Погружаясь в эту бездну, а к личности Капоте этот термин применим в полной мере, начинаешь с горечью сознавать, как рано он ушел.

Основной акцент фильма сделан именно на части жизни писателя после выхода «Убийства». За следующие 18 лет прежде плодовитый автор не выпустил ни одной крупной работы, окунувшись в суету светской жизни и наркотиков, а роман «Услышанные молитвы» так и остался недописанным. «Говорит Трумен Капоте» — это трагедия гения, загубившего талант и самого себя. Не единственный пример в истории человечества, но очень яркий.

Бит или не бит Кадр из фильма «Говорит Трумен Капоте» Фото: Hatch House Media Production

«Colette, любовь моя» (Хьюг Лоусон-Боди)

Парижский бутик Colette был не столько магазином, сколько элитным клубом. Сюда ходили за покупками даже законодатели моды уровня Лагерфельда, а уж от прочих селебрити вовсе отбоя не было. Многие из них появятся в кадре этого кинематографического реквиема бутику, элегантно закрывшемуся после 20 лет суперуспешного существования. Хотя, конечно, главными спикерами будут две удивительные женщины — Колетт Руссо и ее дочь Сара, которые с 1997 года работали в этом месте силы.

Ресторан, арт-галерея, магазин одежды, сувениров и аксессуаров — Colette был Меккой в мире моды, здесь открывались новые имена, формировались стили, устраивались концерты и мастер-классы, о вечеринках Colette до сих пор ходят легенды. Этот фильм — возможность прикоснуться к истории, которая уже давно стала мифом, и увидеть тех, кто его создал.

Бит или не бит Кадр из фильма «Colette, любовь моя» Фото: kinopoisk.ru

«Мэйден» (Алекс Холмс)

Фигурант шорт-листа «Оскара» прошлого года, фаворит критики и фестивалей, фильм «Мэйден» наконец-то будет показан в России на большом экране. С одной стороны, это еще один феминистский сюжет — о первой женской команде, отправившейся на яхте «Мэйден» в престижную кругосветную регату наперегонки с мужчинами. Поэтому легко, не посмотрев картину, упрекнуть ее в конъюнктурности. Но уже после первых минут знакомства с главной героиней Трейси Эдвардс о повестке начисто забываешь. Эта девушка — неуживчивая, конфликтная, упрямая, сгусток энергии, несущийся сквозь океанские волны к победе вместе со своими товарками. Те, кому с ней не по пути, какими бы они ни были яркими и талантливыми, должны оставить яхту, и это Алекс Холмс показывает достаточно выпукло и честно, хотя его восхищение героиней всё равно пересиливает критику.

Бит или не бит Кадр из кинофильма «Мэйден» Фото: New Black Films

«В погоне за Бэнкси» (Симус Хейли, Лоран Ришар, Аурелия Рувье)

Недавно в лондонском метро уничтожили очередное произведение Бэнкси как акт вандализма, поэтому у российской премьеры фильма хорошая реклама. А сама лента как раз и начинается со скандальной акции, в рамках которой Бэнкси с помощью остроумного плана разрезал собственную картину сразу после продажи на аукционе. Работа на грани публицистики и акционизма сделала этого человека самой таинственной знаменитостью в мире. О причинах его скрытности, равно как и о темах его творчества, особенности почерка и резонансе его произведений, спорят на экране многочисленные эксперты , в конечном итоге всё равно беспомощно разводя руками: творчество Бэнкси продолжает оставаться до конца не отрефлексированным феноменом, но оно уже часть большой истории искусства. А финал фильма мы знаем заранее: кто такой Бэнкси, всё равно неизвестно.

Бит или не бит Кадр из кинофильма «В погоне за Бэнкси» Фото: kinopoisk.ru

«Вера» (Валентина Педичини)

В основном программа Beat Film — это фильмы об известных людях или резонансных событиях, имеющие общеобразовательный посыл. Просветительский продукт с большим количеством интервью и хроники. «Вера» сильно отличается от такого кино: это эстетская документалистика, претендующая на художественное высказывание сама по себе. И в то же время это отчасти разоблачение, тут два фильма.

Один — это съемки закрытой католической секты в Италии. Адепты не только молятся, но и занимаются восточными единоборствами. И кажется, что это такой медленный фильм-балет о духовной практике, внутренней гармонии. Но Валентина Педичини выбрасывает зрителя из этого внутренне комфортного замкнутого мирка и начинает говорить совсем о других, не таких приятных вещах. Тогда оказывается, что «воины света» не совсем те, кем им хотелось бы казаться. Что совсем не отменяет великолепия черно-белых кадров с их участием.