«Горький» опыт: как проходит первый офлайн-кинофестиваль после карантина

IV фестиваль нового российского кино «Горький Fest», проходящий сейчас в Нижнем Новгороде, скучным точно не назовешь. Всего за несколько дней его гости научились сочетать защитные маски с вечерними туалетами, собрали миллион рублей для фонда Константина Хабенского, посплетничали о «романе» Михаила Пореченкова с вновь завидной невестой Агатой Муцениеце и посмотрели кино на многотысячном стадионе в составе 250 человек. «Известия» зафиксировали основные события первого после пандемии офлайн-киносмотра.

Смелость сквозь слёзы

В то, что фестиваль действительно пройдет вживую, не верилось, даже когда перед церемонией открытия по красной ковровой дорожке шли, улыбаясь и отправляя поклонникам воздушные поцелуи, Константин Хабенский, Олеся Судзиловская, Агата Муцениеце, Егор Корешков, Кристина Бабушкина, Алексей Кортнев, Ирина Безрукова и другие известные артисты. К суровой реальности возвращали лишь волонтеры, которые на входе в театр просили предъявить «входной билет нового образца»: обработанные антисептиком руки и маску. COVID-19 еще не побежден, пандемия не забыта.

Приняли фестивальное приглашение далеко не все, кого звали, рассказала «Известиям» продюсер фестиваля Оксана Михеева. Отказывали часто в следующей формулировке: «Я бы с удовольствием, но моя мама в зоне риска, я боюсь». Спрашиваю у Оксаны, были ли обидны для них с Михаилом Пореченковым отказы друзей и коллег. Ответив отрицательно, она признается, что из-за работы на фестивале сама не может видеться со своими близкими.

— Я контактирую с огромным количеством людей, поэтому не могу себе позволить общаться с родителями — они в зоне риска. Не могу их обнять, только продукты вожу, оставляю у порога и прощаюсь, — грустит Оксана.

Назвать тех, кто побоялся приезжать, продюсер фестиваля отказалась. Говорит, что это момент деликатный, в какой-то степени даже интимный. Впрочем, имя одного несбывшегося почетного гостя угадать не трудно. Манкировал событие «крестный отец» киносмотра Никита Михалков. Перед гостями он выступил в актуальной нынче форме видеообращения, в котором поздравил участников, гостей и организаторов, а также выразил уважение последним за их мужество и смелость.

Роман, интрига, поцелуй

Второй день фестиваля. Артисты во главе с президентом и продюсером «Горький fest» обедают в кафе. Гостья киносмотра Агата Муцениеце благодарит Михаила Пореченкова за приглашение и гостеприимство. Актеры решают сделать селфи для инстаграма, и уже через час пользователи интернета приписывают им роман.

Спрашивать об этом Михаила Евгеньевича не решаюсь — вдруг лишит аккредитации? Подхожу к Агате. Краснея, адресую нескромный вопрос ей. Актриса смеется, объясняет, что сейчас в её жизни такой период (Агата на днях официально развелась с мужем актером Павлом Прилучным), когда любая выложенная фотография с симпатичным мужчиной провоцирует людей распускать слухи о потенциальной связи. Но Муцениеце заверяет — она не из тех, кто может быстро разлюбить и полюбить снова. Сначала нужно вылечить разбитое сердце.

— Такая же история была с Романом Курцыным и с Егором Кридом, а теперь вот Михаил. Если я с кем-то сфотографировалась, это не значит, что у меня с этим человеком отношения. Я сейчас просто наслаждаюсь своей профессией, — рассказала Муцениеце.

Еще одна интрига была связана с приездом на фестиваль бывшего супруга Агаты Павла Прилучного. В Нижнем Новгороде он должен был представить фильм «Тень звезды», в котором сыграл рэпера. Поклонники переживали: что будет, когда экс-пара встретится на красной дорожке? Однако в последний момент стало известно, что актер приехать не смог. Любопытно, что Муцениеце все же пошла смотреть фильм. Однако через 15 минут после начала встала и покинула зал.

Этим же вечером гости собрались на крыше отеля на благотворительном вечере фонда Константина Хабенского. Трогательные слова ведущих о том, скольким малышам можно помочь, купив на аукционе лоты, сплотили гостей, неизбежно сократив их социальную дистанцию. Все бы уже и забыли о мерах предосторожности и шахматной рассадке в ресторане, если бы не вездесущие волонтеры, которые напоминали не спускать маски всем без исключения. Даже собственной начальнице — Оксане Михеевой.

Подхожу к Оксане жаловаться: мол, сколько можно? Хотя бы на приватном вечере, где мало народа, можно гостям расслабиться? Оксана понимающе кивает, но с упорством учительницы напоминает, что важно заботиться не только о себе, но и об окружающих, для которых мы можем представлять опасность.

— Как видите, я тоже иногда забываюсь. Но наши волонтеры прошли такой мощный тренинг на тему соблюдения всех мер безопасности, что даже я их боюсь, — уверяет продюсер фестиваля.

Тем временем на аукционе начали разыгрывать поцелуи с Олесей Судзиловской. Из зала тут же прозвучал вопрос: «Воздушный, что ли?». Соседи по столику пристыдили мужчину: «Да хоть и воздушный, зато от Судзиловской!».

Женатые мужчины и девушки переместились на открытую веранду ресторана. Здесь можно хоть на пять минут избавиться от масок и вздохнуть полной грудью. Раньше остальных об этом догадался старший сын Михаила Пореченкова — актер МХТ им. Чехова Владимир Любимцев. Молодой человек, очень похожий на своего знаменитого отца, сидел в компании друзей и с удовольствием знакомился с новыми гостями фестиваля и журналистами. Тем временем в зале продали лотов на миллион рублей.

Наконец-то кино

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стал показ фильма режиссера Яны Гладких «Красотка в ударе» с Юлией Александровой в главной роли. Стадион «Нижний Новгород» вместимостью 42 тыс. человек открыли ради 250 зрителей. Бесплатные билеты разобрали за несколько минут.

— Наконец-то будет кино! Неужели целый стадион открыли ради двухсот с лишним человек? — недоумевали две девушки, беседуя в очереди на вход.

Что касается программы этого года, в ней явно доминируют документальные и короткометражные фильмы, а также работы женщин-режиссеров. Но, по словам отборщика фестиваля кинокритика Никиты Карцева, в этот год, когда больницы переполнены и стоит на паузе вся мировая экономика, последнее, о чем хочется думать, — принципы и концептуальность отбора. Скорее важен был принцип контраста.

— Замысел программы «Встряска» в том, что в ней на равных могут соревноваться совсем разные фильмы. Игровые и документальные, полнометражные и короткометражные, премьерные и доступные в свободном доступе в интернете. Это утопическая идея оторваться на миг от иерархий, чтобы разглядеть в бушующем потоке то немногое, что имеет значение, — отметил отборщик в беседе с «Известиями».

Окунуться в этот поток жители и гости города еще успеют. Киносмотр продлится до 23 июля. Впереди — два дня конкурсных показов, а также заметные фестивальные события, в том числе вечер памяти режиссера Алексея Балабанова и представление проекта мемориальной доски, которая будет установлена в следующем году на нижегородском лингвистическом университете, где учился режиссер.