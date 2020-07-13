Бухта проведения: в Крыму открылась первая смена арт-кластера «Таврида»

«Таврида» стала первым молодежным форумом, открывшемся в России во время пандемии. С июля по октябрь в бухту Капсель, что рядом с Судаком, приедет творческая молодежь со всей страны и более 500 экспертов — лидеров арт-индустрии. Открыли сезон резиденты «Тавриды» из 85 регионов, а также молодые люди из общероссийского движения #МыВместе — волонтеры, помогавшие гражданам во время карантина. Всего будет десять смен по пять-семь дней. Впрочем, в арт-кластере их называют «антишколами». Ожидается, что наставниками в этом году будут Константин Хабенский, Диана Арбенина, Игорь Крутой и другие российские звезды.

Мечта рэпера

По словам руководителя арт-кластера Сергея Першина, «Таврида» находится в режиме смешанных ощущений внутри и немного скомканных форматов на площадке. Жизнь в кластере теперь согласуется с эпидемическими нормами Роспотребнадзора. Если в прошлом году на одну смену приезжало 400 участников, то сейчас их здесь не больше сотни.

— У нас тесное взаимодействие с медиками. Есть местные врачи, также работает корпус Федерального медико-биологического агентства, — сообщил Сергей Першин.

При входе на любое мероприятие в замкнутом пространстве участники надевают маски, обрабатывают руки антисептиком. Рассадка в зале во время мастер-классов и встреч с артистами — в шахматном порядке. Между стульями расстояние в 1,5 м, в столовой участники и гости также соблюдают необходимую дистанцию.

— Чтобы приехать сюда, мы за три дня до отъезда проходили тестирование на коронавирус и повторно сдали анализы уже по прибытии, — рассказал Денис Стрельников, рэпер из Волгограда. — Если в прошлом году нас размещали по четыре человека в доме, то теперь — по двое, так что от коронавируса есть и польза.

Денис — уже резидент кластера в своем регионе. А три года назад впервые приехал сюда на музыкальную смену и получил грант на съемки видеоклипа — 50 тыс. рублей. В том, что деньги не потрачены зря, убедились земляки рэпера. Клип Дениса Стрельникова весь год показывали на экранах города. Теперь он сам привлекает к кластеру талантливую молодежь.

От этой смены рэпер ждет новых экспериментов. Выступит, в частности, с танцорами из Бурятии. Результат симбиоза культур и жанров представят на городском празднике в Ялте.

Пандемия внесла изменения и в список вип-участников. Если в прошлом году от звезд на «Тавриде» слепило в глазах, то пока сюда приезжают лишь самые смелые.

— Вчера у нас был мастер-класс по искусству общения от Лины Арифулиной, сегодня делилась опытом певица Юлианна Караулова, — поделился резидент «Тавриды» из Ижевска Василий Пагин. — Для нас важно услышать тех, кто в своем деле преуспел.

Певица Юлианна Караулова не первый раз на Тавриде. После карантина она впервые выступает вживую.

— Мир глобально изменился за последние полгода, но здорово, что форум все же проходит и есть возможность пообщаться с молодыми людьми, которые горят идеями, — порадовалась певица.

Крымская долина

Организаторы мечтают, чтобы здесь, в бухте Капсель, появилась среда, похожая на Кремниевую долину, но только для российских творцов.

Сейчас кластер расположился на 200 га. Пока построены деревянные дома для участников и экодеревня для гостей. Встречи и общение проходят в шатрах, которых на территории с десяток. Но уже в сентябре начнется строительство арт-резиденции. Генеральным подрядчиком выступила крупная столичная строительная компания. Первая очередь будет построена концу 2022 года, и позволит кластеру работать не только в летнее время.

— Также есть идея организовать учебную киностудию, — рассказал Сергей Першин. — Начинающие кинематографисты смогут снимать свои фильмы на уникальной крымской натуре.

Кроме того, разрабатываются новые принципы образовательной программы. В качестве педагогов планируют приглашать лидеров отраслей. Партнерами образовательных программ выступят, например, академия Игоря Матвиенко М.А.М.А., музыкальный лейбл Black Star, известные продюсерские центры.

В нынешнем сезоне организаторы запланировали с десяток так называемых антишкол (скучное слово «смена» в арт-кластере не прижилось). Направления — музыка, изобразительное искусство, хореография, спорт, театр, политика. В отличие от обычной школы учиться здесь можно в любом пространстве, но лучше на природе и среди единомышленников. И коммуникация между участниками должна быть максимально короткой и эффективной.

Список наставников антишкол представительный: на форуме ждут Константина Хабенского, Диану Арбенину, Игоря Крутого, Сергея Безрукова, Николая Расторгуева. По итогам каждой профильной антишколы будет определен один победитель.

Грантовый конкурс пройдет в номинациях: добровольчество, студенческие инициативы, молодежные медиа, патриотическое воспитание, спорт, укрепление семейных ценностей. Сумма гранта — до 1,5 млн рублей по каждой из них, и это отличная помощь творческой молодежи во время кризиса.