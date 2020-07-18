Не сладко: «Горький fest» предложил дополнить вечерние наряды масками

Сотни закупленных одноразовых масок, инфракрасные термометры, антисептики, социальная дистанция, несговорчивые волонтеры, опустевший зрительный зал, разговоры про COVID-19 и его последствия для каждого. С такими мерами безопасности и в такой атмосфере открылся IV фестиваль нового российского кино «Горький fest». На торжественной церемонии дамы ради личной безопасности жертвовали макияжем, артисты переживали, видя незанятые кресла, а губернатор Нижегородской области искал позитив в том, что красная дорожка в Новгороде может заменить каннскую. «Известия» рискнули оказаться в числе гостей первого посткарантинного оффлайн-киносмотра.

Красиво и безопасно

За несколько часов до церемонии открытия в лобби отеля играем с коллегами в игру «Узнай звезду». С уверенностью угадываю за белоснежными масками актрису Кристину Бабушкину и музыканта Алексея Кортнева . Кто-то из нашей группы называет Константина Хабенского, но очко ему не засчитывается — актер без маски. Под этим предлогом подхожу к Константину Юрьевичу, спрашиваю — не страшно ему без средств защиты? Отвечает, что самое главное — не представлять опасность для других.

— В связи с последними событиями вроде госпремии, я прошел довольно тщательную проверку. У меня все хорошо, для окружающих я абсолютно безопасен, — уверяет Константин Хабенский.

Горький fest Актер Константин Хабенский Фото: Анна Темерина

Актер признаёт — времена изменились. Традиция, когда все встречали друг друга объятиями и светскими поцелуями, временно канула в лету. Теперь приветствуют каждый по-своему: кто-то локотками здоровается, кто-то просто машет ручкой или шлет воздушный поцелуй . Вместе с тем, в новых правилах жизни, к которым принудила нас пандемия, Константин Хабенский видит и положительные стороны. Мы стали учиться тому, чему, возможно, недоучили нас в детстве: мыть руки почаще, соблюдать социальную дистанцию…

— Под социальной дистанцией я имею в виду пространство каждого человека в нашем обществе . Оно должно цениться, нужно уметь его оберегать — как свое, так и чужое, — подчеркнул артист.

Подтверждение того, что времена изменились, нахожу и в своем пресс-пакете. Традиционный фестивальный набор, как правило, включал ручку, футболку, блокнот. Теперь к этому списку добавилась и маска — из хлопка, сшитая на заказ, с символикой фестиваля.

По словам продюсера киносмотра Оксаны Михеевой, на фестивале все будет организовано в соотвествии с требованиями Роспотребнадзора. Для этого были закуплены и инфракрасные термометры, и антисептики, и одноразовые маски в огромном количестве. Рассадка в зале будет производиться в шахматном порядке — чтобы и красиво, и безопасно.

Горький fest Актер Михаил Пореченков и продюсер фестиваля Оксана Михеева Фото: Анна Темерина

Маска к вечернему платью

На часах 7 вечера, начало дефиле по красной дорожке. Не успели барышни в вечерних туалетах занести изящные каблучки на ковер, как их останавливают волонтеры — нужно надеть маску. Девушки недоумевают — над образом, прической и макияжем они корпели несколько часов, маска все испортит. В итоге принимают решение на красной дорожке масочный режим упразднить . Разумеется, при соблюдении социальной дистанции.

Фланирую вслед за красавицами. Перед входом в Нижегородский театр драмы имени М.Горького мне любезно измеряют температуру, распыляют на руки антисептик из баллона. Доверительно, почти шепотом, спрашиваю у волонтеров, обнаружили ли уже у кого-то температуру. Те понимающе отнекиваются и с улыбкой заверяют, что все под контролем.

Горький fest Советская и российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская Фото: Анна Темерина

Второй КПП разместился непосредственно на входе в зрительный зал. Снова сталкиваюсь с пачкой масок в руках волонтера, задача которого непременно облачить мое лицо в одну из них. Отнекиваюсь изо всех сил . В ход идут самые разные предлоги: и макияж сотрется, и аллергия выскочит… Все безрезультатно. Губернатор издал указ , в зале идет телетрансляция, поэтому выбирай: либо маска, либо мероприятие. Со вздохом соглашаюсь, лишь бы пустили.

С целью журналистской проверки на бдительность бессовестно стягиваю с лица повязку, портящую мой фестивальный лук. Не проходит и двух минут, как около меня возникает сотрудник фестиваля: «Пожалуйста, наденьте вашу маску» . В его голосе нет ни капли раздражения, однако звучит он настолько властно, что спорить с ним не возникает никакого желания. Вслед за мной замечание прилетает к следующему ряду дам с помадами разной степени стойкости.

Тишина в зале

В зрительном зале непривычно тихо. Это и понятно — он заполнен всего на 30% . Зато, благодаря отсутствию гула, можно расслышать разговоры соседей. Несмотря на радостный повод для сбора, темы, которые обсуждаются в партере, отнюдь не позитивные. Обсуждают болезнь родственников, температуры разной высоты, отсутствие обоняния у переболевших друзей и другие симптомы. В зале там и здесь слышится: тесты, антибиотики, пневмония, поражение лёгких, инфекционные больницы…

Горький fest Фото: Анна Темерина

Когда на сцену вышли ведущие — Кристина Бабушкина и Алексей Кортнев, немногочисленные зрители заулыбались. Артисты напомнили, как это здорово — снова собраться вместе, снова оказаться в кино-театральном зале. Пошутили, что современные три кита, на которых держится земля, —это перчатки, маска и санитайзер.

Оптимистичным настроем с гостями поделился и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он выразил уверенность в том, что красная дорожка в Новгороде с легкостью заменит нам каннскую. И хотя новгородская часть зрителей на этих словах приятно оживилась, я мысленно переплюнула через левое плечо. Уж пусть всё же будут и «Горький fest», и Каннский фестиваль. Везде успеем.

Горький fest Ведущие — Кристина Бабушкина, Алексей Кортнев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Фото: Анна Темерина

По словам главы региона, провести смотр его убедила упёртость актера Михаила Пореченкова. Президент фестиваля, обратившись к зрителям, выразил ответную губернатору благодарность. По его словам, провести «Горький fest» — было решение взрослого руководителя, дополненное еще и ответственностью. Зрители разразились овациями.