Побег во спасение: комедия «Солнце в ночи» учит путешествовать

Русские с Брайтон-бич, викинги-реконструкторы и вечный день за Полярным кругом. В российский онлайн-прокат вышла комедия «Солнце в ночи» Давида Внендта — необязательное, но милое кино о молодой художнице с Манхэттена, которая на месяц уезжает от родителей в Норвегию. Небольшие, но колоритные роли в фильме сыграли Джиллиан Андерсон и Заг Галифианакис. Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс».

Мама с трудом отдирает от ноги 20-летней Фрэнсис (звезда стендап-сцены Дженни Слейт) пиявку — и лучше метафоры просто не придумать. Пора девушке и самой «отодраться» от родителей. Стажировку для начинающих художников в Токио Фрэнсис не выиграла, пришлось брать, что есть. А есть предложение месяц поработать маляром, покрасить сарай на небольшом норвежском острове, который местный художник хочет превратить в центр современного искусства. И Фрэнсис едет красить сарай. Всё равно лучше, чем оставаться дома.

Наверное, хорошо, что этот фильм выходит именно сейчас, когда мир понемногу приходит в себя и открываются границы. Еще пару месяцев назад его смотреть было бы совсем тяжко. Мало того что он сам по себе пример межнациональной дружбы и кооперации — англоязычный дебют немца, снятый по большей части в Норвегии с американцами и британцами в главных ролях. Но и по своим художественным амбициям «Солнце в ночи» диссонирует с недавней реальностью. Ведь это гимн искусству своевременного побега.

На Западе это довольно распространенная практика, когда молодые люди после школы, прежде чем выбрать вуз (и этим предопределить жизнь), отправляются на год в путешествие по миру, чтобы разобраться в себе и в том, что им на самом деле интересно. Как герой Джеймса МакЭвоя в «Последнем короле Шотландии». Фрэнсис уже понимает, что хочет быть художником, но понятия не имеет, как и что ей рисовать.

Как известно, стиль есть визуальная проекция мировоззрения, а вот с этим у девушки проблемы. На мир она пока смотрит глазами великих мастеров (спасибо художественной школе). Квартира родителей напоминает ей Мондриана, лица незнакомцев вызывают из памяти полотна Ренессанса, а в восхищении северной природой чувствуется оттенок досады — если всё нарисовать как есть, получится банально.

Но Лофотенские острова заманивают не только юные и неокрепшие души. Например, в этих местах осел колоритный американец из Цинциннати (Заг Галифианакис), который возомнил себя викингом и построил что-то вроде Вальхалла-парка — реалистичный муляж деревни с кинотеатром, где на повторе идет любительский фильм про реконструкторские бои с владельцем в главной роли. Однажды нагрянули и странные русские с Брайтон-Бич хоронить отца семейства. Тот хотя и был евреем, почему-то мечтал упокоиться согласно ритуалам викингов. Проводить его в небесный чертог воителей приехали вдова (Джиллиан Андерсон), а также убитый горем сын Яша (восходящая театральная звезда Алекс Шарп), который хотел было последовать за отцом в мир иной, но, к счастью, встретил Фрэнсис.

Как и полагается в Заполярье, здесь даже ночью светит солнце. Точнее, ночей нет совсем, время как будто поставили на паузу — как и жизнь всех здесь очутившихся. Но это, конечно, опасная иллюзия. Будущее всё равно приходит, поэтому одного месяца пребывания на острове вполне достаточно, чтобы всё обдумать, переоценить и переизобрести себя заново.

Фрэнсис возвращается домой на Манхэттен, но уже другим человеком. Художником, которому есть что писать. Ведь едва ли не самое важное в искусстве своевременного побега (важнее даже самого побега!) — это вовремя вернуться.