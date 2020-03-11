Коронавирус, секс и Соррентино: чем удивил фестиваль «Дух огня»

Завершившийся в Ханты-Мансийске XVIII международный кинофестиваль «Дух огня» оказался богат на сюрпризы. Например, часть иностранных гостей так и не доехала до севера России, боясь попасть на карантин из-за разбушевавшегося коронавируса. А жители принимающего города возмутились показом фильма «Аутло» про роман гея и трансгендера, но впоследствии именно эта картина взяла один из главных призов — за лучший российский дебют. Где-то между всем этим Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Евгения Брик, Павел Чухрай, Павел Руминов, Нигина Сайфуллаева, Наталья Меркулова с Алексеем Чуповым и другими гостями киносмотра любовались оленями, катались на собачьих упряжках, праздновали в тайге 8 Марта и присматривались к режиссерам-дебютантам, пытаясь отгадать, кто из них через десять лет станет новым Соррентино.

Не до фильмов

Страсти по коронавирусу разбушевались сразу по прилету фестивальной делегации в Ханты-Мансийск. Из-за десятка иностранных гостей на борту никого из пассажиров не выпускали из самолета без проверки температуры.

Пять часов утра по местному времени. Сотрудник Роспотребнадзора аккуратно наводит на лоб каждого из сонных пассажиров «дуло» инфракрасного термометра. Никто не возмущается: одни стараются рассмотреть прибор, другие задают вопросы, чтобы хоть как-то себя развеселить, а третьи снимают «исторический момент» на камеру мобильного телефона. Спустя несколько минут, не обнаружив среди пассажиров заболевших, всех отпустили. Хотя эпопея с вирусом на этом, конечно, не закончилась.

Из-за эпидемии фестиваль остался без председателя международного жюри. Гонконгскому режиссеру Энн Хуэй, которая в разные годы заседала и в Каннах, и в Берлине, и в Венеции, отказали во въезде в Россию. Организаторы обращались с просьбами сделать для нее исключение, но получили отказ. Как позже выяснилось, власти были правы.

— Когда Энн Хуэй отказали во въезде, мы договорились, что она будет работать в жюри дистанционно — в режиме онлайн. Но позже она отказалась, потому что заболела и попала в больницу, где и пребывает до сих пор. Заразилась ли она коронавирусом, мы не знаем, но факт остается фактом. Для нас это драматическая история, потому что она действительно звезда. Ее трудно вытащить, и мы очень гордились, что она захотела с нами поработать, — рассказала «Известиям» вице-президент фестиваля Мария Зверева.

С большой программой должны были приехать корейцы: у кинематографистов был запланирован тур по региону, но Южную Корею к этому моменту тоже «закрыли». Планировалось привезти на церемонию открытия итальянскую звезду — обладателя «Оскара» Роберто Бениньи, сыгравшего в новом фильме Маттео Гарроне «Пиноккио» (жители Ханты-Мансийска стали его первыми российскими зрителями), но и тут вирус внес коррективы.

— Мы уже сделали для группы фильма «Пиноккио» визы, но буквально за три дня до открытия итальянцы нам позвонили и отказались лететь из-за страха угодить на 14-дневный карантин, — поделился с «Известиями» председатель отборочной комиссии фестиваля Борис Нелепо.

Последними отпали гости из Колумбии: группа должна была прилететь в Россию транзитом через Париж, но в аэропорту им сказали, что после пересадки очень многих забирают в карантин. Даже одна из российских участниц, имя которой организаторы предпочли не называть, в последний момент отказалась от визита, сославшись на то, что у нее грудной ребенок, и такие риски она не может себе позволить. До последнего ждали на церемонии закрытия французскую звезду Жанну Балибар, даже Роспотребнадзор выдал разрешение, но из-за риска угодить в карантин и эта гостья отказалась лететь.

— Это очень обидно, потому что большая часть фестивальной работы состоит не только в отборе картин, но и в приглашении создавших их людей. В этом году «Дух огня» прошел в состоянии сплошных форс-мажоров. Но мы и этому рады: успели проскочить в закрывающиеся двери. Мне кажется, что еще недели полторы-две, и мы бы уже вообще никого из иностранцев не получили, — резюмировала Мария Зверева.

Без провокаций

Не успели организаторы «Духа огня» обнародовать программу фестиваля, как в соцсетях между жителями Ханты-Мансийска разгорелись споры вокруг фильма «Аутло» режиссера Ксении Ратушной. Артхаус про роман трансгендера и советского генерала раскрывает тему нетрадиционной любви в СССР и современной России. Одни горожане опасались, что создатели фильма будут целоваться на красной дорожке, другие предлагали подписать петицию против показа, третьи припомнили, что на фестивале не первый год показывают фильмы об однополых отношениях. Но организаторов это не смутило — по их словам, фестивальная программа всегда острее обычных кинопоказов.

— Фильм «Аутло» получил прокатное удостоверение от Министерства культуры, он разрешен к показу. Мы не видели никаких препятствий, чтобы демонстрировать его в вечернее время зрителям от 18 лет. Мы с большим вниманием следим за тем, что говорят люди, читаем посты в соцсетях. Некоторые недовольны и имеют на это право, но есть и те, кто с ними спорят и говорят, что им нравится, — рассказал «Известиям» Борис Нелепо.

В итоге показ прошел тихо и мирно — без пикетов и провокаций. В зале в основном собрались молодые люди, зрители же постарше поспешили покинуть фильм, когда на экране появились первые жесткие сексуальные сцены.

— Местные жители немного не дожали — я ждала петиции и казаков с шашками. Но этого не случилось. Грустно. Мне приятно, что людей волнует наш фильм. Даже в профессиональной среде не все его приняли — мы часто встречаем непонимание того, что это искусство, а не активизм или пропаганда однополой любви, — поделилась с «Известиями» Ксения Ратушная.

Режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов, которые вошли в состав жюри, напротив, отметили, что «Аутло» дает «ощущение свежести, новой волны».

— Это красиво — режиссер умеет работать с изображением, с кадром. Там играют замечательные актеры — такой кастинг редко где встретишь. Ребята просто очень крутые и большие молодцы, — поделилась с «Известиями» Наташа Меркулова.

В итоге картина удостоилась рекордного количества наград: за лучший российский дебютный фильм, операторскую работу и музыку.

А главными призами — «Золотая тайга», «Серебряная тайга» и «Бронзовая тайга» — были удостоены картины «Преступный человек» режиссера Дмитрия Мамулии (Грузия–Россия), «Птичий остров» Майи Косы и Серджо да Косты (Швейцария) и «Зумрики» Оскара Алегрии (Испания) соответственно.

Кто помнит Соррентино?

Прежде чем приехать на фестиваль «Дух огня» в качестве члена жюри, режиссер Алексей Чупов проделал настоящую исследовательскую работу и нашел всех именитых режиссеров, которые дебютировали на фестивале в течение 18 лет. Оказалось, что в 2003 году в Ханты-Мансийске свой первый в жизни фильм «Лишний человек» представлял Паоло Соррентино. Правда, никто из долгожителей смотра этого не помнит: ни фотограф Геннадий Авраменко, который снимает гостей все 18 лет, ни Мария Зверева, которая стоит у истоков киносмотра.

— Для нас самих это был сюрприз. Алексей Чупов проделал огромную работу и рассказал нам, что у нас был сам Соррентино, а мы этого даже сами не помнили, потому что дебютантов много, их еще никто не знает. Но, как видите, проходят годы, и выясняется, что «Дух огня» — колыбель для будущих больших режиссеров,— рассказала Мария Зверева.

Кроме звезды итальянской кинорежиссуры на «Духе огня» в 2005 году дебютировал и лауреат прошлогодней «Ники» и «Золотого орла» Алексей Федорченко. Он тогда привез свой фильм «Первые на Луне». Тем ответственнее, по словам жюри, их работа на фестивале — ведь сегодня это никому не известные дебютанты, а завтра их может настигнуть мировая слава.