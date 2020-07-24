Власти Москвы назвали ежедневное число штрафов за отсутствие масок в магазинах

В Москве за отсутствие средств защиты, в частности масок, ежедневно штрафуют порядка 200 посетителей магазинов. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 24 июля.

При этом он отметил, что около 60% москвичей соблюдают масочный режим при посещении предприятий торговли.

«Чуть больше 60% посетителей носят маски в магазинах. Сразу после снятия ограничений этот процент был более 90%. Сейчас народ немного расслабился, — отметил чиновник, — Порядка 100-200 протоколов ежедневно составляет полиция на посетителей магазинов».

Он подчеркнул, что власти города продолжают работу с руководством магазинов по этому вопросу. Так, Немерюк отметил, что предприятия которые относятся к требованиям по соблюдению предупреждающих распространение коронавируса мер поверхностно или вовсе их не соблюдают применяются штрафы в размере 200-300 тыс. рублей

Согласно данным, приведенным чиновником, более 5 тыс. таких штрафов за период пандемии было выписано в отношении предприятий торговли.

Ранее в этот же день Немерюк сообщил, что в Москве после отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, восстановили работу свыше 85% торговых точек.

13 июля власти Москвы отменили повсеместный масочный режим. Таким образом, жителям столицы больше не обязательно носить средства защиты на улице. Однако маски и перчатки необходимы при пользовании общественным транспортом, посещении общественных мест и магазинов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Москве на сегодняшний день официально подтверждено тестами 236 616 случаев коронавируса, скончались 4 375 человек, выздоровели 173 854 пациента.

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