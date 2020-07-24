Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Более 85% торговых точек открылись в Москве после ограничений
Общество
«Вектор» получил разрешение начать клинические испытания вакцины от COVID-19
Мир
Госдеп анонсировал начало консультаций РФ и США по безопасности в космосе
Общество
Калининградские власти снимут ограничения на ряд кафе и ресторанов
Общество
Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате

Власти Москвы назвали ежедневное число штрафов за отсутствие масок в магазинах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за отсутствие средств защиты, в частности масок, ежедневно штрафуют порядка 200 посетителей магазинов. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 24 июля.

По всем фронтам: кто и как спасал экономику Москвы во время пандемии
Какие меры приняли столичные власти, чтобы помочь бизнесу

При этом он отметил, что около 60% москвичей соблюдают масочный режим при посещении предприятий торговли.

«Чуть больше 60% посетителей носят маски в магазинах. Сразу после снятия ограничений этот процент был более 90%. Сейчас народ немного расслабился, — отметил чиновник, — Порядка 100-200 протоколов ежедневно составляет полиция на посетителей магазинов».

Он подчеркнул, что власти города продолжают работу с руководством магазинов по этому вопросу. Так, Немерюк отметил, что предприятия которые относятся к требованиям по соблюдению предупреждающих распространение коронавируса мер поверхностно или вовсе их не соблюдают применяются штрафы в размере 200-300 тыс. рублей

Согласно данным, приведенным чиновником, более 5 тыс. таких штрафов за период пандемии было выписано в отношении предприятий торговли.

Ранее в этот же день Немерюк сообщил, что в Москве после отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, восстановили работу свыше 85% торговых точек.

13 июля власти Москвы отменили повсеместный масочный режим. Таким образом, жителям столицы больше не обязательно носить средства защиты на улице. Однако маски и перчатки необходимы при пользовании общественным транспортом, посещении общественных мест и магазинов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Москве на сегодняшний день официально подтверждено тестами 236 616 случаев коронавируса, скончались 4 375 человек, выздоровели 173 854 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020