Более 85% торговых точек открылись в Москве после ограничений

В Москве после отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, восстановили работу свыше 85% торговых точек. Такие данные привел руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 24 июля.

После открытия, по его словам, предприятия начинают работу при условии соблюдения требовании Роспотребнадзора, в том числе правил социального дистанцирования и обязательного ношения средств индивидуальной защиты. Эти требования, как отметил Немерюк, должны соблюдаться как сотрудниками, так и покупателями.

Глава департамента подчеркнул, что в столице на фоне самоизоляции «неплохо выстрелила» интернет-торговля, так как многие предприниматели развили большое количество различных предложений удаленного обслуживания.

«Появились новые структуры с возможностью обслуживать 20–30 тыс. посетителей одновременно», — отметил он.

При этом, согласно с приведенным Немерюком данным, только за прошлый год в Москве оборот торговых предприятий города превысил более 5,1 трлн рублей. В целом, в сфере торговли, по его словам, задействовано почти 1,5 млн человек.

О набирающей обороты торговле в Москве в этот же день сообщил мэр города Сергей Собянин.

21 июля Немерюк рассказал, что более 81% кафе и ресторанов в Москве открылись после снятия ограничений на их работу месяц назад из-за коронавируса.

При этом в конце июня в Российском совете торговых центров (РСТЦ) заявили, что из-за пандемии коронавируса сотни тысяч магазинов в регионах России остаются закрытыми, а индустрия розничной торговли не может своевременно и полностью платить налоги и выплачивать заработную плату. Отмечалось, что за II квартал 2020 года торговые центры получат не более 10–15% арендного дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.