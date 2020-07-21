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Более 81% ресторанов открылись в Москве после ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 81% кафе и ресторанов в Москве открылись после снятия ограничений на их работу месяц назад из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС 21 июля со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра столицы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

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«16 июня в городе возобновили работу летние веранды, неделю спустя — стационарные предприятия общепита: рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и др. Так, возобновило деятельность 11 891 предприятие — это 81,2% от их общего числа», — сказал Немерюк.

Он отметил, что больше всего ресторанов и кафе вновь открылось на северо-западе Москвы — 97,8%, а меньше — в Зеленограде (62% от общего числа).

По его словам, в городе уже открылись 1764 летних кафе — это более 83% от работавших в прошлом году.

Немерюк напомнил, что с 28 марта по 23 июня рестораны и кафе столицы, за исключением заводских и офисных столовых и буфетов, могли работать только навынос или на доставку. К 31 марта работу приостановили почти 14,9 тыс. предприятий общепита. Почти 3,1 тыс. из них продолжили работу по доставке и навынос — число таких предприятий к 23 июня превысило 4,5 тыс.

Сейчас рестораны и кафе могут работать в столице при соблюдении ряда профилактических мер: дистанции минимум 1,5 м между столиками, наличием дозаторов антисептика на входе или антисептических салфеток, контролем температуры и наличием масок у сотрудников.

За время работы предприятий общественного питания во время режима повышенной готовности составлено 674 протокола об административных правонарушениях, в том числе за отсутствие средств индивидуальной защиты, за несоблюдение социальной дистанции, а также за нарушение запрета на работу до 23 июня, подчеркнул Немерюк.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что Роспотребнадзор разработал новые правила работы ресторанов, столовых и баров.

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