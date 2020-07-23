Магазин в домене: обороты онлайн-розницы выросли почти втрое

Распространение коронавируса придало серьезное ускорение развитию розничной онлайн-торговли. Ее обороты, согласно официальной статистике, выросли в мае в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ритейлеры стали максимально активно выходить в онлайн-сегмент. Спрос на новые доменные имена (большинство из них созвучны с известными брендами) вырос на 60%. Причем 37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, а 24% сделали сайты-визитки.

Торговля в Сети

В мае онлайн-продажи в России выросли в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю они увеличились на 12,2%. Речь идет о крупных и средних торговых организациях. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Росстата. В ведомстве отметили: в период пандемии дистанционные продажи набирали обороты в условиях, когда многие розничные магазины были закрыты. В итоге их доля в общем обороте розничной торговли составила 6,8% против 2,3% в мае 2019 года.

В период самоизоляции у россиян сформировалась привычка закупаться в Сети, в результате продажи продуктов и снэков выросли в разы, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Вынужденный домашний режим и закрытие стационарных точек продаж, безусловно, ускорили развитие всего сегмента онлайн-розницы.

— Если до распространения коронавируса интернет-торговлю использовали как удобный канал для заказа крупногабаритных товаров редкого спроса, то во время пандемии люди стали активно покупать в интернете продукцию для удовлетворения повседневных нужд, — отметили в ведомстве.

Но уже после снятия ограничений (в начале — середине июня. — «Известия») продажи в Сети снизились, добавили в Минпромторге. Так, согласно статистике операторов фискальных данных (получают фактуру напрямую от онлайн-касс магазинов), на которую ссылается ведомство, в июне месячная выручка интернет-торговли упала на 15% по отношению к предыдущему месяцу, хотя она по-прежнему находится выше уровня марта 2020 года.

Новые имена

Интернет-торговля быстро отреагировала на новую тенденцию: в период пандемии в России резко вырос спрос на доменные имена. Так, в мае–июне по сравнению с началом года он увеличился на 60%. 80% купленных доменов созвучны с названиями известных брендов. Сейчас ежемесячно регистрируют 120–130 тыс. новых доменных имен, свидетельствуют данные IQ Technology (специализируется на защите интеллектуальной собственности), с которыми ознакомились «Известия». Компания проанализировала информацию от представителей регистраторов и администраторов доменных имен. Она собрала данные о сделках, имеющиеся в открытых источниках, а также проводила индивидуальные опросы. Была исследована информация о 250 товарных знаках, которые содержат названия мировых производителей.

37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, еще 24% сделали сайты-визитки о себе — этим занимались в основном коучи, психологи и фитнес-тренеры. Повышенный спрос тут же сказался на цене предложения — стоимость доменов выросла на 33%. Средняя цена на них в мае–июне составила 166 тыс. рублей, хотя еще в начале года она равнялась 111 тыс. рублей.

— Такая активность связана с тем, что компании в оперативном порядке налаживают дистанционные онлайн-сервисы в надежде не потерять прибыль от офлайн-продаж, — сказал генеральный директор IQ Technology Дмитрий Козлов. — Очень быстро ситуацией воспользовались перекупщики, которые приобретают красивые и короткие домены, они, как правило, созвучны с названиями известных брендов либо уже используются ими, хотя и не зарегистрированы.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал «Известиям», что ситуация с коронавирусом кардинально изменила ландшафт рынка электронной торговли, в перспективе она также окажет большое влияние на развитие онлайн-розницы.

— На наших глазах были созданы новые формы доставки, в нашу жизнь через мобильные приложения пришли уникальные цифровые решения для шопинга в один клик, весь мир смог взглянуть на дистанционную торговлю не только с точки зрения удобства при совершении покупок, но и с точки зрения безопасности, — сказал он. — Самым удобным магазином стало не отдельно стоящее здание, а смартфон в руках человека.

Эксперт уверен, что этот тренд сохранится: миллионы людей захотят и дальше получать все необходимые товары не выходя из дома. Бизнес будет вкладывать всё больше ресурсов в развитие новых технологий, чтобы удовлетворить высокий спрос на покупки в интернете.

Период самоизоляции бесповоротно изменил рынок e-commerce, согласен председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию электронной торговли Алексей Федоров. Универсальность сервиса и возможность доставки востребованных товаров в любое время суток стали основными приоритетами развития рынка, подчеркнул он.