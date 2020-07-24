«Победа» в августе возобновит рейсы в Стамбул и Анталью

Авиакомпания-лоукостер «Победа» в августе возобновит регулярные рейсы в два турецких города. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил представитель авиаперевозчика.

«Победа с августа возобновляет рейсы в Турцию ― в аэропорты Стамбула и Антальи», ― цитирует его «РИА Новости».

Также представитель авиаперевозчика отметил, что регулярное авиасообщение со Стамбулом начнется 1 августа, а с Антальей ― 10 августа.

Ранее в этот день официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» также рассказал о начале регулярных рейсов с 1 августа ― с Лондоном и Стамбулом.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.

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