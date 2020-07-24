«Аэрофлот» с 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 августа начнет регулярные полеты в Стамбул и Лондон. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил официальный представитель авиаперевозчика Михаил Демин.

«Уже 1 августа мы полетим в Лондон и в Стамбул и ждем дальнейших решений правительства», ― цитирует его «Интерфакс».

При этом он добавил, что на полное восстановление потребуется время, однако компания всегда исходила из того, что необходимо поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.

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