Совфед попросит Генпрокуратуру разобраться с ЧП в Норильске

Совет Федерации направит в Генпрокуратуру письмо с требованием тщательно разобраться с ЧП в Норильске, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 июля.

«Я полагаю, что от имени Совета Федерации надо направить письмо в Генпрокуратуру и потребовать тщательного разбирательства, кто в этом повинен, почему не были приняты профилактические меры, почему эта авария стала возможной, кто ее допустил. И все виновные должны понести очень серьезное наказание в соответствии с нашим законодательством», — сказала она.

Матвиенко заявила, что природе края нанесен огромнейший ущерб, а контролирующие органы не замечали условий, при которых хранится топливо «Норникелем».

Она заявила о «моральном праве» граждан страны спросить, почему акционеры крупнейшего предприятия так относятся к своей стране.

«Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие, в современные технологии, в защиту экологии, миллиарды платятся в виде дивидендов — размер дивидентов больше, чем бюджет Красноярского края», — спросила спикер.

Она заключила, что градообразующие предприятия должны сначала навести порядок в городе, а потом уже инвестировать в дивиденды.

Матвиенко заверила, что соответствующим комитетам будет поручено организовать выездное заседание с участием акционеров «Норникеля» для мониторинга процесса восстановления экологии аварии в Норильске.

«Ужасно стыдно за такие крупные компании, которые живут сегодняшним днем и не думают, какую природу мы оставим потомкам. Надеюсь, что уважаемые акционеры осознали степень беды, <...> своей ответственности и наконец займутся модернизацией всех своих производств», — заключила она.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.