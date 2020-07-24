Эрдоган приехал на намаз в Айя-Софию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Айя-Софию на первый за 86 лет намаз. Также в богослужении примут участие члены правительства и парламента страны.

На кадрах с церемонии, которую транслирует Anadolu, видно, что президент, как и остальные посетители молитвы, в маске.

23 июля сообщалось, что первая исламская молитва в храме Святой Софии будет длиться сутки, с 10 утра 24 июля до 10 утра 25 июля. Всё это время возле собора будут дежурить 101 карета скорой помощи и вертолет. Верующих призвали взять с собой средства индивидуальной защиты, в частности маску, а также молитвенный коврик и «терпение и понимание».

О планах Эрдогана участвовать в богослужении стало известно 19 июля. О них сообщил его пресс-секретарь Ибрагим Калын, передает «Газета.Ру».

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Вместе с тем соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано. Однако туристы смогут посещать собор вне времени служб.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя изменение статуса собора, заявил, что это внутреннее дело Турции. Синод Русской православной церкви выразил сожаление в связи с решением Эрдогана.