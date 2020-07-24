Volkswagen выпустит новый электромобиль с запасом хода 300 км

Немецкая компания Volkswagen работает над электрическим хетчбэком, который назовут ID.1. Об этом 24 июля пишет speedme.

Будущая новинка сменит в модельном ряду электрический хетчбэк e-Up! Модель ID.1 будет создана на платформе MEB. Не исключено, что на ее базе позже появится еще несколько новых автомобилей, например, кроссовер ID.1 Crozz и фургон e-Roomzz.

Машину оснастят электрической силовой установкой и небольшой аккумуляторной батареей. Без подзарядки автомобиль сможет проехать до 300 км.

Новый хетчбэк Volkswagen ID.1 будет представлен в 2023 году. В продаже модель появится не раньше 2025 года. Ее стоимость не превысит €20 тыс. (1 млн 660 тыс. рублей).

22 июля сообщалось, что Volkswagen запатентовал в Китае новую модель купе-кроссовера под названием Tiguan X.