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Volkswagen выпустит новый электромобиль с запасом хода 300 км

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Фото: speedme.ru
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Немецкая компания Volkswagen работает над электрическим хетчбэком, который назовут ID.1. Об этом 24 июля пишет speedme.

Будущая новинка сменит в модельном ряду электрический хетчбэк e-Up! Модель ID.1 будет создана на платформе MEB. Не исключено, что на ее базе позже появится еще несколько новых автомобилей, например, кроссовер ID.1 Crozz и фургон e-Roomzz.

Машину оснастят электрической силовой установкой и небольшой аккумуляторной батареей. Без подзарядки автомобиль сможет проехать до 300 км.

Новый хетчбэк Volkswagen ID.1 будет представлен в 2023 году. В продаже модель появится не раньше 2025 года. Ее стоимость не превысит €20 тыс. (1 млн 660 тыс. рублей).

22 июля сообщалось, что Volkswagen запатентовал в Китае новую модель купе-кроссовера под названием Tiguan X.

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