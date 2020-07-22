Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Tiguan X

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новую модель купе-кроссовера под названием Tiguan X. Об этом 22 июля сообщает «Российская газета».

Автомобиль получил покатую линию крыши, оригинальное оформление задней части и узкие фары, как у обновленного Tiguan. Длина купе-кроссовера составляет 4764 мм. Колесная база достигает 2791 мм.

Пока для модели заявлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 186 и 220 л.с. и роботизированная коробка передач. Отмечается, что премьера модели состоится до конца июня.

2 июля сообщалось, что Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan.