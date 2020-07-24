Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США намерены направить Армении $2 млн на развитие трудового законодательства
Мир
Украинский политолог спрогнозировал скорые массовые беспорядки в стране
Общество
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Мир
Китай потребовал от США закрытия генконсульства в Чэнду
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции

Борис Джонсон побывал на крабовом производстве на Оркнейских островах

0
Фото: Duncan McGlynn/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал на крабовом производстве на Оркнейских островах Шотландии, сообщает Би-би-си 23 июля.

Северная Ирландия и Шотландия грозят Великобритании распадом
Северная Ирландия и Шотландия грозят Великобритании распадом
Регионы, голосовавшие за сохранение членства в ЕС, цепляются за все возможности оставить королевство частью единой Европы

Сообщается, что рабочий визит премьера знаменует годовщину Джонсона на должности премьера. После визита на рыбный промысел Джонсон также посетил местную сыроварню, а затем должен был встретиться с военнослужащими, которым он хотел выразить поддержку за их помощь в реагировании на вспышку коронавируса. Реакция на пандемию показала «абсолютную мощь» британского союза, заявил Борис Джонсон во время визита.

В сообщении также сказано, что Шотландская национальная партия (SNP), выступающая за независимость Шотландии от Соединенного королевства, заявила, что визит показал: Джонсон был «в панике» по поводу растущей среди населения поддержки шотландской независимости.

Английский премьер приехал в Шотландию впервые с начала пандемии.

Ранее, в декабре 2019-го, Борис Джонсон заявил, что по-прежнему выступает против повторного референдума о независимости Шотландии.

В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия — против.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020