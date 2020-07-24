Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал на крабовом производстве на Оркнейских островах Шотландии, сообщает Би-би-си 23 июля.

Сообщается, что рабочий визит премьера знаменует годовщину Джонсона на должности премьера. После визита на рыбный промысел Джонсон также посетил местную сыроварню, а затем должен был встретиться с военнослужащими, которым он хотел выразить поддержку за их помощь в реагировании на вспышку коронавируса. Реакция на пандемию показала «абсолютную мощь» британского союза, заявил Борис Джонсон во время визита.

В сообщении также сказано, что Шотландская национальная партия (SNP), выступающая за независимость Шотландии от Соединенного королевства, заявила, что визит показал: Джонсон был «в панике» по поводу растущей среди населения поддержки шотландской независимости.

Английский премьер приехал в Шотландию впервые с начала пандемии.

Ранее, в декабре 2019-го, Борис Джонсон заявил, что по-прежнему выступает против повторного референдума о независимости Шотландии.

В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия — против.