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Китай потребовал от США закрытия генконсульства в Чэнду

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Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop
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Китай потребовал от США закрытия генерального консульства в городе Чэнду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР в пятницу, 24 июля.

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Соответствующее оповещение направлено в посольство США, сообщили в китайском дипведомстве. Консульство должно прекратить любую деятельность.

Требования китайской стороны являются законным и необходимым ответом на необоснованные действия Соединенных Штатов. Они соответствуют международному праву и основным нормам международных отношений, а также дипломатической практике, подчеркнули в МИД КНР.

В ведомстве добавили, что ситуация в отношениях между странами не устраивает Китай, и ответственность за нее лежит исключительно на американской стороне. КНР призвала США немедленно отменить требования и создать нормальные условия для двусторонних отношений.

23 июля сообщалось, что Китай рассмотрит возможность закрытия американского генконсульства в Чэнду в ответ на закрытие Вашингтоном китайского консульства в Хьюстоне. Всего в КНР пять консульских учреждений США, и представительство в Чэнду считается стратегически важным, так как обслуживает весь юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Днем ранее источник сообщал о возможном закрытии американского консульства в Ухане в ответ на введенные в США ограничения.

21 июля США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в Хьюстоне в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в краже американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах. Спецслужбы США уверены, что генеральное консульство КНР было тесно связано с китайской разведкой.

22 июля президент США Дональд Трамп, комментируя пожар на территории консульства, намекнул, что, возможно, сотрудники дипмиссии пытались уничтожить важные документы.

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