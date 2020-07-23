Китай рассмотрит возможность закрытия генконсульства США в Чэнду

Пекин рассматривает возможность прекращения деятельности генконсульства США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в ответ на закрытие Вашингтоном китайского генконсульства в Хьюстоне. Об этом в четверг, 23 июля, пишет UDN.

На территории континентального Китая действуют пять консульских учреждений США — в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане. Консульство США в Чэнду, которое было открыто в 1985 году, считается стратегически важным, так как покрывает юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Накануне источник сообщил, что Китай может закрыть американское консульство в Ухане.

21 июля США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в Хьюстоне в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в краже американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах. Спецслужбы США уверены, что генеральное консульство КНР было тесно связано с китайской разведкой.

22 июля американский лидер Дональд Трамп намекнул, что пожар на территории генконсульства мог быть связан с тем, что его сотрудники пытались уничтожить важные документы.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал произошедшее «беспрецедентной эскалацией» и пообещал, что Пекин ответит США соответствующим образом.

Возмущение действиями американских властей выразил и генконсул КНР в Хьюстоне Цай Вэй. В эфире телеканала ABC13 Houston он заявил, что США должны предоставить доказательства якобы имевших место нарушений со стороны генерального консульства Китая.

«Вне зависимости от вашего дипломатического ранга, если вы называете что-либо правдой, вы должны опираться на факты. Я знаю, что у вас, американцев, это называется верховенством права, и человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Где доказательства?» — указал дипломат.

Кроме того, он призвал американскую сторону «проверить факты». Он выразил удивление в связи с требованием США и подчеркнул, что китайская сторона настроена на «установление дружеских отношений и взаимопонимания» между Пекином и Вашингтоном.