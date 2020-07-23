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США заподозрили генконсульство Китая в шпионаже

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Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
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Спецслужбы США уверены, что генеральное консульство КНР в американском Хьюстоне было тесно связано с китайской разведкой. Об этом 23 июля сообщает NBC News со ссылкой на анонимные источники в правительстве США.

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По информации телеканала, генконсульство было защищено от возможной слежки с американской стороны и являлось «высокотехнологичным узлом связи для координации и выполнения шпионских операций».

Так, китайское правительство долгое время якобы использовало дипмиссию для «кражи ценных медицинских исследований», а также для проникновения в нефтяную и газовую промышленность Штатов, рассказали собеседники NBC. Утверждается, что ФБР в течение нескольких лет получало подтверждения этому, пишет «Газета.ру».

21 июля США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в городе в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это тем, что Китай совершает кражу американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах.

22 июля американский лидер Дональд Трамп намекнул, что пожар на территории генконсульства мог быть связан с тем, что его сотрудники пытались уничтожить важные документы.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал произошедшее «беспрецедентной эскалацией» и пообещал, что Пекин ответит США соответствующим образом.

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