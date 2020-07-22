Китай задумался о закрытии американского консульства в Ухане

Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане в качестве ответной меры на требование закрыть свое представительство в Хьюстоне. Об этом 22 июля рассказал источник Reuters, знакомый с ситуацией.

Получить оперативный комментарий китайского МИДа агентству не удалось, однако на недавнем брифинге речь шла о возможных ответных мерах, говорится в сообщении. Диппредставительство Соединенных Штатов в Пекине также не прокомментировало ситуацию.

21 июля США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что это не соответствует международному праву и дипломатическим нормам.

«Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США», — приводит его слова «Газета.Ру».

18 июля глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым завил, что США «лишились разума, морали и авторитета» и доводят до крайности политику односторонних действий, эгоизм и запугивание.

Отношения между США и КНР обострились в 2018 году. Тогда между двумя странами началось торговое противостояние: Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры. Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса. Китайские власти отрицают причастность, указывая на естественное происхождение инфекции и принятые вовремя меры.

Еще одной темой для разногласий между двумя государствами стала ситуация в Гонконге. 14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для региона и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить его автономию. В ответ замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду.