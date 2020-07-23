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Воробьёв рассказал о выплатах пострадавшим от наводнения в Рузе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти области выплатили деньги жителям городского округа Руза, чьи дома пострадали или были уничтожены из-за прорыва дамбы.

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«Там было мобилизовано порядка 700 человек с первого дня, работали они круглосуточно, наши коллеги... Кто потерял дома, мы выплатили деньги — по 2 млн рублей, кто получил ущерб — по 300 тыс.», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

В результате обильных дождей в ночь с 8 на 9 июля было затоплено несколько городских округов Московской области. В общей сложности в разных районах подтопило более 300 приусадебных участков.

Кроме того, при проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи и вода вышла через жилой сектор в реку Рузу. В итоге там подтопило несколько десятков приусадебных участков, а два дома смыло водой.

Помимо прочего, в Рузе размыло автомобильный мост. Водителей призвали пользоваться объездными путями до восстановления путепровода.

В связи с разгулом стихии в Рузе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Были эвакуированы более 50 человек, среди них семь детей. Жертв и пострадавших не было.

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