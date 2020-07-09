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В Московской области подтопило более 320 приусадебных участков

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Фото: РЕН ТВ
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Более 320 приусадебных участков подтоплены в трех городских округах Московской области из-за дождей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил начальник ЦУКС регионального управления МЧС Иван Гусев.

«В результате прохождения неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области в трех городских округах — Можайске, Рузе, Истре — произошли подтопления 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 частных жилых домов, в том числе произошел смыв двух частных одноэтажных деревянных домов и одной хозяйственной постройки, поврежден один мост», — приводит ТАСС слова Гусева.

Он заявил, что частично размыло автомобильный мост в Рузе и движение там в настоящий момент перекрыто. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

«Сейчас откроем движение для пешеходов, потому что здесь получается очень большой обход, если не пользоваться этим участком дороги. Ограничим сейчас движение блоками, чтобы люди могли ходить из дома на работу, поскольку здесь много промышленных предприятий», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в разговоре с телеканалом «360».

Накануне сообщалось, что при проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи, вода вышла через жилой сектор в реку Рузу и после этого подтопила участки. Всего эвакуировано 52 человека, из них семь детей. В городе до особого распоряжения объявлен режим ЧС.

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