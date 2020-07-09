Автомобилистов призвали пользоваться путями объезда в Рузе из-за прорыва дамбы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало автомобилистов пользоваться объездными путями из-за прорыва дамбы в Рузе. Об этом сообщается в четверг, 9 июля, на сайте ведомства.

«Минтранс Московской области просит автомобилистов пользоваться путями объезда в Рузе из-за прорыва дамбы. Движение полностью прекращено по следующим участкам автодорог: участок Волоколамского шоссе на Волоколамск, ул. Городянская на пересечении с Демократическим пер., ул. Красноармейская, участок ул. Красная», — говорится в тексте.

Специальный автобус курсирует на маршруте № 25. Он перевозит пассажиров от остановки «Сельхозтехника» до «Беляная гора». Автобусы № 21 «Руза — Колюбакино», № 22 «Руза — Петрищево», № 38 «Руза — Дорохово», № 45 «Руза — Златоустово — Митинка» не осуществляют заезд на остановки «КБО», «Мастерские», «Пуговичная» и следуют в объезд города по трассе А108, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе министерства добавили, что на месте ЧП работают аварийные, спасательные и дорожные службы. Ведутся работы по восстановлению затопленных участков дорог, сообщает телеканал «360».

«На участке разрушенной дороги через реку Городянку возле д. 8 по Волоколамскому шоссе меняют грунт и асфальтовое покрытие», — отмечается в сообщении. Ремонтные работы планируется завершить в течение суток.

Ранее в этот же день сообщалось, что в подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.

В Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отключено газо- и электроснабжение нескольких улиц. Эвакуировано более 50 человек, среди них семь детей, передает RT. Жертв и пострадавших нет. На месте работают свыше 60 спасателей и 16 единиц техники. Развернуты два оперативных штаба, дежурят бригады ОВД, МЧС и ГИБДД.