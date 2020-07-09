В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы

В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.

Как пишет РЕН ТВ, в результате выхода из берегов реки Городянка разрушены два частных дома и хозяйственная постройка.

Вода в реке поднялась из-за разрушения технической насыпи 8 июля.

С места ЧП эвакуировано десять человек, в том числе трое детей.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах отметил, что инцидент произошел во время прокладки обводного канала.

Смыло два ветхих деревянных частных дома. Никто не пострадал.

В июне сообщалось, что жителей села Нарва в Красноярском крае эвакуировали из-за разлива реки Маны. В результате паводка оказались подтоплены 24 дома и 40 участков.