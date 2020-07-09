В Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Прорвало дамбу на реке Городенка. Вода устремилась по руслу реки, смывая всё на своем пути. Подтоплено около 30 домов, два частных дома и хозпостройку смыло водой. Отключено газо- и электроснабжение нескольких улиц. Уровень воды на затопленной территории сейчас составляет 15 см. Эвакуировано более 50 человек, среди них семь детей. Жертв и пострадавших нет. На месте работают свыше 60 спасателей и 16 единиц техники. Развернуты два оперативных штаба, дежурят бригады ОВД, МЧС и ГИБДД. Причина наводнения — сильный ливень в ночь с 7 на 8 июля.