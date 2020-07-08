Последствия аномальной погоды в России

Более тысячи человек устраняют последствия урагана в Москве. Ветер повалил сотни деревьев, повреждено порядка 120 машин. По данным «Мосводостока», в городе дежурит 345 аварийных бригад. Утром — 34 °С, в середине дня — шторм и гроза. На западе Москвы ветер усилился до 20 м/с, пошел сильный дождь. В некоторых районах выпало около 15% месячной нормы осадков. Ураган повалил больше 30 деревьев, повредил машины. В результате шторма пострадала жительница Красногорска. Порывом ветра снесло торговую палатку вместе с женщиной. Девушка находится в больнице, состояние тяжелое. Ливень и град пришли в Московскую область на смену аномальной жаре. Градины достигали размера мячика для пинг-понга. Больше всего досталось приусадебным участкам. Проливной дождь сопровождался сильными порывами ветра. Ураган снес около сотни деревьев, повреждено11 автомобилей. Более 1,4 тыс. человек остались без электричества. Заливает и Кемеровскую область. Из-за ливня и града видимость практически нулевая. Под Брянском ураганный ветер повалил деревья. Перекрыто движение на нескольких трассах. В самом Брянске дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. В Саратове ураган разгулялся не на шутку. В Заводском районе со здания сорвало часть кровли.