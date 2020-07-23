США расширили список санкций против Венесуэлы

Вашингтон расширил список санкций по Венесуэле, под ограничения попали два гражданина этой южноамериканской страны. Об этом сообщается на сайте минфина США в четверг, 23 июля.

Отмечается, что один человек из списка ограничений связан с сыном президента Венесуэлы Николаса Мадуро, политиком Николасом Эрнесто Мадуро Гуэррой.

В начале июня американский минфин распорядился расширить перечень санкций в отношении Венесуэлы, в который добавили несколько компаний и танкеров для перевозки сырой нефти.

Позже, 2 июля, минфин удалил из санкционного списка компании Adamant Maritime, Sanibel Shiptrade, Delos Voyager Shipping и Romina Maritime. Ограничения также сняли с танкеров, которые связаны с этими компаниями.

В конце марта госсекретарь США Майк Помпео предложил венесуэльскому руководству создать в стране временное правительство для урегулирования кризиса с последующей отменой санкций.

Каракас выступил против такой инициативы со стороны Вашингтона. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что Москва не приветствует ультиматумы и инструменты политического давления.

В Венесуэле уже несколько лет длится экономический и политический кризис. В январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали в том числе США, Канада, Бразилия и Греция.

Несколько других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.