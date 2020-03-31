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Посол России в Каракасе оценил планы США снять санкции с Венесуэлы

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Фото: Global Look Press/Jimmy Villalta
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Россия не приветствует ультиматумы и инструменты политического давления, но готовность США отменить односторонние санкции в отношении Венесуэлы является позитивным сигналом. Об этом заявил «Интерфаксу» во вторник, 31 марта, российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

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«Что касается продемонстрированной США готовности к отмене односторонних ограничительных мер, от которых страдают прежде всего наименее защищенные слои населения, то это позитивный сигнал. Хотя, повторюсь, решать судьбу своей страны могут только сами граждане Венесуэлы», — сказал он.

Дипломат отметил, что в России считают, что сами венесуэльцы могут решить свои внутриполитические проблемы в рамках действующей конституции и национального законодательства с помощью «диалога ответственных политических сил».

«Конструктивное содействие данному процессу международного сообщества, в случае заинтересованности в этом участников переговоров, может только приветствоваться», — добавил он.

Мелик-Багдасаров считает, что какие-либо односторонние публичные манифесты, а тем более ультиматумы вряд ли можно отнести к таким усилиям. Он пояснил, что инструменты политического давления, вмешательства во внутренние дела других стран не раз демонстрировали свою неэффективность.

Посол отметил и нынешнюю непростую ситуацию в мире на фоне пандемии коронавируса: «Да и с учетом нынешней обстановки в мире в целом и в латиноамериканском регионе в частности, осложняемой пандемией COVID-19, момент, очевидно, выбран не самый удачный», — сказал он.

Ранее в этот же день госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, заявил, что Вашингтон предлагает Венесуэле создать в стране временное правительство для урегулирования кризиса и последующую отмену санкций, отмечает газета The Washington Post. В состав временного правительства должны войти представители оппозиции и действующей власти. Если Каракас выполнит все договоренности, США обещает снять санкции.

30 марта газета Financial Times призвала руководство США отменить санкции в отношении Венесуэлы на фоне пандемии коронавируса. За несколько дней до этого Госдепартамент США объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда венесуэльцев, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Им были предъявлены обвинения в международном обороте наркотиков.

24 марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить международные санкции в связи с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что ограничения мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости. Ранее в том же месяце восемь стран попросили ООН отменить санкции против пяти государств, чтобы тем было легче бороться с коронавирусом.

Венесуэла уже несколько лет находится в экономическом и политическом кризисе. В январе прошлого года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Мадуро.

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