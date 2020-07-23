Захвативший автобус в Луцке извинился перед заложниками

Захвативший 21 июля автобус с пассажирами в украинском городе Луцк Максим Кривош принес свои извинения заложникам. Об этом он заявил во время перерыва в заседании суда в четверг, 23 июля.

«Я извиняюсь перед людьми (заложниками. ― Ред.). О содеянном не жалею», ― сказал он в эфире телеканала ZIK.

Луцкий районный суд 23 июля избирает захватчику меру пресечения. Прокурор попросил арестовать Кривоша на 60 суток.

21 июля вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал. Кривошу предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.