Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными двух диспетчеров аэропорта Внуково Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов воздушной гавани Романа Дунаева, обвиняемых в причастности к крушению самолета главы французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году. Судебное заседание состоялось в четверг, 23 июля.

«Суд постановил признать виновными Круглова, Дунаева и Архипову по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сказано в приговоре судьи Екатерины Гришиной.

Срок наказания для подсудимых будет оглашен позднее.

Прокуратура просила приговорить руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева и диспетчера-инструктора Александра Круглова к шести годам лишения свободы, а диспетчера руления Надежду Архипову — к пяти годам и 10 месяцам.

Катастрофа во Внуково произошла 20 октября 2014 года в 23:57 мск. Четырехместный самолет Falcon 50, который следовал рейсом Москва–Париж, при взлете задел снегоуборочную машину и разбился на взлетно-посадочной полосе. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Обвиняемыми по делу стали сотрудники аэродромных и диспетчерских служб Внуково Надежда Архипова, Роман Дунаев, Александр Круглов, Владимир Леденев и Владимир Мартыненко.

По версии следствия, крушение самолета произошло из-за столкновения при взлете воздушного судна со снегоуборочной машиной. Ее водитель Владимир Мартыненко выехал в нарушение правил на взлетно-посадочную полосу. Медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины содержалось 0,6 промилле алкоголя. Позже он признал свою вину.

Причиной случившегося признали отсутствие надлежащей координации между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов Дунаева и небрежного отношения к своим должностным обязанностям диспетчеров Архиповой и Круглова, а также утраты начальником инженерной службы Леденевым контроля за подчиненными.

Уголовное дело в отношении Дунаева, а также диспетчеров Круглова и Архиповой Солнцевский суд Москвы в 2017 году выделил в отдельное производство. Материалы были возвращены в прокуратуру для устранения нарушений.

В том же году были осуждены другие фигуранты этого дела. Так, согласно приговору Солнцевского суда Москвы, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко осужден на четыре года колонии общего режима, старший сменный инженер Владимир Леденев — на 3,5 года колонии общего режима.

Оба освобождены от ответственности в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

16 января 2020 года Unijet отказалась от взыскания убытков с аэропорта Внуково. Суд прекратил производство после соответствующей просьбы представителя Unijet, который заявил об отказе от иска о взыскании более €6,7 млн и $1,2 тыс. с АО «Международный аэропорт Внуково» и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (ГК по ОрВД) в качестве компенсации за вред, причиненный работникам французской компании.