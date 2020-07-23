Кремль оценил британский доклад о вмешательстве России в выборы

Доклад Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы полностью оправдал негативные ожидания. Об этом в четверг, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На 100% [оправдал ожидания]. Нет, ничего [нового] не было, и ни для кого не было», — сказал Песков.

Несколько дней назад Песков уже заявлял о том, что Россия не вмешивается в электоральные процессы других государств.

Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности 21 июля опубликовал доклад, в котором сообщил, что не нашел свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit. В то же время в документе подчеркивается, что попытки Москвы вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны.

Кроме того, в докладе отмечается, что россияне, «близкие к президенту России Владимиру Путину», плотно интегрированы в британский бизнес, политику и социальную жизнь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала этот доклад как «русофобию в фейковой огранке», пишет «Газета.ру».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что отношения России и Великобритании уже давно максимально подорваны, причем по вине Лондона.