В Совфеде заявили о подрыве отношений между Россией и Великобританией

Доклад комитета парламента Великобритании не сулит ничего хорошего отношениям с Россией. Об этом во вторник, 21 июля, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Отношения между Россией и Великобританией давно уже максимально подорваны, причем по вине британцев. Но новый доклад, конечно, и таким отношениям ничего хорошего не сулит. Впрочем, мы ничего хорошего не ждали», ― подчеркнул он.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала документ «русофобией в фейковой огранке».

21 июля комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности опубликовал доклад, в котором сообщил, что не нашел свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit.

При этом в документе подчеркивается, что попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны. Также в докладе говорится, что россияне, «близкие к президенту России Владимиру Путину», плотно интегрированы в британский бизнес, политику и социальную жизнь. Россия за время правления Путина из потенциального партнера превратилась в явную угрозу, заявили авторы доклада.

Кроме того, Россию в документе обвиняют в осуществлении «злонамеренной деятельности в киберпространстве».