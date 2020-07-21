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Захарова назвала русофобским доклад комитета британского парламента
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Захарова назвала русофобским доклад комитета британского парламента

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Доклад комитета парламента Великобритании о якобы вмешательстве России в политику страны ― это русофобия в фейковой огранке. Так во вторник, 21 июля, прокомментировала опубликованный документ официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

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«По британскому докладу скажу: сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», ― подчеркнула она.

Ранее в этот день комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности опубликовал доклад, в котором сообщил, что не нашел свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit.

При этом в документе подчеркивается, что попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны. Также в докладе говорится, что россияне, «близкие к президенту России Владимиру Путину», плотно интегрированы в британский бизнес, политику и социальную жизнь.

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