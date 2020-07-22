США решили не возобновлять работу консульства в Ухане

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение не возобновлять работу консульства в китайском городе Ухань, деятельность которого была приостановлена в январе. Об этом в среду, 22 июля, сообщило Associated Press.

Как рассказал источник агентства в администрации американского президента Дональда Трампа, такой шаг может смягчить реакцию китайских властей на закрытие консульства в Хьюстоне.

Ранее в этот день источник Reuters рассказал, что Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане в качестве ответной меры на требование американских властей.

Накануне США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что это не соответствует международному праву и дипломатическим нормам.

Отношения между США и КНР обострились в 2018 году. Тогда между двумя странами началось торговое противостояние: Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры. Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса. Китайские власти отрицают причастность, указывая на естественное происхождение инфекции и принятые вовремя меры.

Еще одной темой для разногласий между двумя государствами стала ситуация в Гонконге. 14 июля Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для региона, и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить его автономию. В ответ замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду.