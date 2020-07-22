Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

Слушания проходили по делу вдовы Толмацкого Юлии Киселевой. Женщина подала иск к Пенсионному фонду, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца. Причина в том, что она не указала в графе «отец» в свидетельстве о рождении имя Толмацкого, когда у них появился сын Меркурий Антоний Иоанн.

«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — цитирует StarHit заключение суда.

В происхождении внука до этого момента сомневался и отец Децла Александр Толмацкий. Кроме того, он рассказал, что видел Антония всего два раза в жизни.

«Мы взяли небольшую паузу и договорились, что, когда суд закончится, будем общаться с бабушкой и дедушкой. Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждений, пока не определены непосредственные наследники», — отметила Киселева.

Децл скончался в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти 35-летнего артиста стала остановка сердца. В ноябре состоялась премьера документального фильма о Децле «С закрытыми окнами».