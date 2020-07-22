Захвативший заложников в Луцке торговал нумизматическими монетами

Захвативший 21 июля автобус с пассажирами в украинском городе Луцк максим Кривош торговал нумизматическими монетами. Об этом в среду, 22 июля, сообщило издание «Страна.ua».

Так, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, мужчина некоторое время назад выставил на аукцион золотую 20-долларовую монету, однако когда покупатель захотел получить ее, захватчик выслал пустую коробку.

При этом покупатель внес предоплату за монету в размере 10 050 грн (полная стоимость лота составляла 30 704 грн). По решению суда Кривош с другим продавцом должны были вернуть сумму предоплаты, но сделал ли он это, неизвестно.

Ранее в этот день замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что захвативший автобус мужчина в настоящее время находится в СИЗО, ему предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

Накануне вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.