На развитие транспорта Москвы в 2020 году потратят почти €450 млн

Почти €450 млн выделено на развитие транспорта Москвы в текущем году. Об этом в среду, 22 июля, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в ходе семинара «Общественный транспорт после COVID-19. Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов».

«С учетом того, что налоговые поступления в бюджет Москвы сократились, мэром Москвы было принято решение, что мы не сокращаем обновление наземного городского транспорта и поездов метро. Для этих целей цифра, которая была на 2020 год, а это почти €450 млн, полностью сохранилась», — заявил заммэра. Его слова приводит ТАСС.

Ликсутов также отметил, что меры, введенные с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, будут сохранены. К ним относятся обработка и дезинфекция салонов автобусов, помещений, вагонов поездов, а также наличие аппаратов для дезинфекции рук.

По его словам, администрация города продолжает работу по обновлению подвижного состава. В частности, в 2020 году планируется закупить 550 новых вагонов метро, а также порядка 1 тыс. единиц электробусов, трамваев и автобусов.

Кроме этого Ликсутов подчеркнул, что правительство Москвы полностью компенсировало оплату повышенных расходов от частных операторов наземного городского транспорта в Москве.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года на городские улицы вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса. При этом градоначальник подчеркнул, что требования к производителям транспорта постоянно повышаются. В частности, в наземном транспорте планируется внедрять современные системы очистки и обработки воздуха, которые раньше действовали только в метро.