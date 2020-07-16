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Число электробусов в Москве увеличится почти до 600 к концу 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве к концу 2020 года будут курсировать порядка 600 электробусов. Об этом в четверг, 16 июля, мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице во «ВКонтакте».

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Чиновник подчеркнул, что ни в одном европейском мегаполисе такого количества электробусов нет. Собянин отметил, что с начала года на городские улицы вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса, пишет агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, с января 2020 года столица получила 192 новых вагона метро, а в июне завершилась замена поездов на Таганско-Краснопресненской линии подземки. Таким образом, новые составы «Москва» теперь ездят по трем веткам московского метро, пишет РИАМО.

Собянин подчеркнул, что требования к производителям транспорта постоянно повышаются. В частности, в наземном транспорте планируется внедрять современные системы очистки и обработки воздуха, пишет НСН. Раньше они были только в метро.

В своем аккаунте в Twitter мэр отметил, что строительство транспортной инфраструктуры и обновление парка происходит даже в сложные времена. Это связано с тем, что транспорт является основой жизни города. Так, до 2023 года планируется завершить обновление трамвайного парка. В 2020 году в эксплуатацию введут 70 трамваев, в 2021–2023-м — еще 254 транспортные единицы, пишет «Москва 24».

29 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытая станция «Славянский бульвар» МЦД-1 станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, соединяющим метро, МЦД и наземный транспорт.

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