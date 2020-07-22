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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил дополнительно выделить 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в селе. Предложение озвучено во время отчета главы правительства в Госдуме в среду, 22 июля.

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То, что программа популярна, уже видно. По ней выданы кредиты на 18,5 млрд рублей, отметил глава правительства. По его мнению, дополнительное финансирование было бы разумным решением.

Также премьер сообщил, что в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% выданы кредиты на сумму свыше 205 млрд рублей. Видя ее востребованность, власти увеличили лимит займа по ней до 6 млн рублей, а в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — до 12 млн, отметил он.

Кроме того, Мишустин коснулся темы расселения аварийного жилья. По его словам, до конца года планируется переселить около 55 тыс. человек.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.

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