Прямой эфир

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

0
Фото: twitter.com/Joe McKinley
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.

Большинство пострадавших в тяжелом или критическом состоянии, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на экстренные службы. Их распределили по пяти больницам. Известно, что среди получивших ранения как минимум четыре женщины, одной из них пуля попала в грудь.

Житель района, где произошел инцидент, сообщил журналистам, что, судя по звукам, стрельба велась из нескольких орудий. Полиция заявила, что пока не может сказать, сколько было стрелков, при этом на месте ЧП найдено не меньше 60 гильз.

Известно, что пострадавшие — гости похоронной церемонии. Собеседники издания уточнили, что хоронили человека, погибшего во время стрельбы в Инглвуде на прошлой неделе.

WFTV сообщает, что стрельбу вели из проезжавшей мимо машины. Гости похоронной церемонии открыли ответный огонь.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших во время стрельбы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020