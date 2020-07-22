По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошел 21 июля примерно в 18:30 по местному времени (22 июля в 02:30 мск). Отмечается, что несколько десятков выстрелов были произведены в сторону людей, принимавших участие в похоронной процессии.

Все пострадавшие находятся в тяжелом или критическом состоянии, заявили в местной полиции. Девять из них были доставлены в больницу на машинах скорой помощи, еще двое добрались до медучреждения самостоятельно.

Правоохранители не сообщили, был стрелок один или речь идет о нескольких преступниках.

20 июля в Вашингтоне во время стрельбы ранения получили пять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.