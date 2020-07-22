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Эксперты определили регионы-лидеры по мерам поддержки экономики

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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По данным рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. В число субъектов с максимальным количеством мер поддержки бизнеса вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, Чукотский АО.

Еще восемь регионов — Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область, Удмуртия и Чувашия — приближаются к лидерам за счет высокого разнообразия мер поддержки. Среди перечисленных субъектов присутствуют в том числе традиционные аутсайдеры рейтингов инвестиционной привлекательности и экономического развития.

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«В условиях открытости данных о мерах поддержки бизнеса субъектов (в том числе отстающим) несложно копировать друг у друга антикризисные региональные нормативно-правовые акты», — уточнили в НРА.

Вместе с тем, полагают аналитики агентства, пока нельзя утверждать, что именно эти регионы окажутся лидерами по темпам восстановления экономик: эффективность мер поддержки можно будет оценить только через несколько месяцев с учетом реального количества организаций и предпринимателей, получивших доступ к мерам поддержки.

«Вполне вероятно, что в лидерах по реальной эффективности мер поддержки окажутся регионы, способные не только прописать большое количество инструментов помощи на бумаге, но и обладающие необходимыми финансовыми и административными ресурсами для их применения», — говорится в обзоре НРА.

По оценке агентства, готовность регионов эффективно поддерживать бизнес может снизить глубину падения валового регионального продукта на 2–3 п.п., а также сократить срок восстановления промышленного производства до двух лет вместо трех–пяти лет для регионов, пренебрегающих поддержкой предпринимателей и компаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осень покажет: названы 15 регионов – лидеров по мерам поддержки экономики

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